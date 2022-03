Stand: 29.03.2022 10:24 Uhr Kontrolle im Landkreis Celle: Jeder fünfte Fahrer zu schnell

In der vergangenen Woche hat die Polizei Celle im Rahmen einer europaweiten Aktion an unterschiedlichen Orten im Landkreis Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei sei die Geschwindigkeit von 303 Fahrzeugen gemessen worden, wie die Polizei am Dienstag meldete. Bei 62 Fahrzeugen stellten die Polizisten Verstöße fest, gegen 55 Fahrzeugführer leiteten die Beamte Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die größte Geschwindigkeits-Übeschreitung beging ein Fahrer, der mit 188 Stundenkilometern zwischen Boye und Winsen/Aller unterwegs war. Erlaubt sind hier 100 Stundenkilometer. Zwischen Altencelle und Lachtehausen fiel ein Fahrzeugführer mit Tempo 83 im Bereich einer 50er-Zone auf.

