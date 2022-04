Stand: 08.04.2022 10:43 Uhr Konkurrenz für das Taxi: Uber ist in Hannover gestartet

Taxifahrerinnen und Taxifahrer in und um Hannover haben neue Konkurrenz: Der US-Konzern Uber ist dort mit seinem Angebot gestartet. Bundesweit sind Fahrtenvermittlungen über Uber damit in 16 deutschen Städten möglich. Hannover ist die erste Stadt in Niedersachsen. Kundinnen und Kunden können ihre gewünschte Fahrt über eine App bestellen. Uber selbst hat keine eigenen Wagen: Über die Plattform werden ausschließlich Kundschaft und Anbietende zusammengebracht. Anders als in den USA ist es Privatleuten aber verboten, als Fahrerin oder Fahrer tätig zu werden. Das dürfen nur Taxi- oder Mietwagen-Unternehmen. Die Preise unterscheiden sich je nach Nachfrage. Vertretende des klassischen Taxi-Gewerbes warnen vor wirtschaftlichen Einbußen durch Uber für die Branche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.04.2022 | 13:30 Uhr