Stand: 15.12.2023 09:37 Uhr Kommunen klagen: Kitas im Landkreis Schaumburg unterfinanziert

Der Landkreis Schaumburg zahlt seinen Kommunen aus Sicht aller Städte und Samtgemeinden im Landkreis zu wenig Geld für die Kindertagesstätten. Der Landkreis will den Kommunen sieben Millionen Euro erstatten. "Das ist zu wenig", sagt Rodenbergs Samtgemeinde-Bürgermeister Thomas Wolf (parteilos). Schließlich handele es sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Das Gesamt-Defizit bei den Kitas steigt nach Angaben der Kommunen dadurch im kommenden Jahr auf 41 Millionen Euro. Es sei nicht akzeptabel, dass der Landkreis sich auf Kosten der Kommunen finanzielle Spielräume in anderen Bereichen verschaffe, sagte Wolf. In einer ersten Reaktion heißt es aus dem Kreishaus: "Das Defizit im Landkreis ist enorm." Die Kommunen hätten dagegen im vergangenen Jahr große Überschüsse erzielt. Es sei wichtig, die Lasten zu verteilen. Schließlich habe der Landkreis darauf verzichtet, die Kreisumlage für die Kommunen zu erhöhen.

