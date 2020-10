Kommunalwahl in Niedersachsen: Termin am 12. September 2021 Stand: 20.10.2020 17:35 Uhr In Niedersachsen soll es am 12. September 2021 Kommunalwahlen geben. Gewählt werden Kreistage, Gemeinde-, Städte- und Ortsräte. Auch etliche Bürgermeister und Landräte werden dann direkt gewählt.

Auf diesen Termin haben sich die Koalitionsspitzen von SPD und CDU verständigt, wie der Sprecher der CDU-Fraktion, Ralph Makolla, bestätigte. Zuerst hatte das Politikjournal "Rundblick" über den Termin und die Verständigung berichtet. "Bei den Kommunalwahlen haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, direkt darüber abzustimmen, wie die politischen Verhältnisse unmittelbar vor Ort aussehen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Bundestagswahl zwischen 25. August und 24. Oktober

Der Termin für die Kommunalwahlen fällt in die Frist für die Bundestagswahl, die laut Bundeswahlleiter zwischen dem 25. August und 24. Oktober 2021 stattfinden muss. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hofft, dass nicht beide Termine auf denselben Sonntag fallen. Nach Angaben eines Sprechers würden dann Bundesthemen die kommunalen Entscheidungen überlagern. Zudem wäre die Auszählung der Stimmen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer komplizierter. In allen Kommunen, in denen im ersten Wahlgang kein Bewerber mehr als 50 Prozent erhalten hat, gibt es laut "Rundblick" zwei Wochen später - am 26. September 2021 - Stichwahlen zwischen den beiden Bestplatzierten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.09.2020 | 11:00 Uhr