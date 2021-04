Kommentar zur Ausgangssperre in Hannover: Mehr Augenmaß Stand: 07.04.2021 14:48 Uhr Die Ausgangssperre in der Region Hannover ist nicht gerechtfertigt, so das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG). Mehr Augenmaß beim Einschränken der Freiheitsrechte wäre nötig. Ein Kommentar.

von Anja Hitzemann

Ja, wenig Kontakte heißt - wenig Gefahr sich mit dem Coronavirus anzustecken. Es kann aber nicht heißen, die Freiheit des Einzelnen ohne Not immer weiter einzuschränken. Und genau das hat das OVG deutlich gemacht: Die Ausgangssperre ist nicht angemessen und deshalb nicht gerechtfertigt.

Einschneidende Verbote nicht auf Verdacht

Immerhin gibt es ja schon Regeln, durch die Kontakte begrenzt werden: Ein Haushalt plus eine Person, gilt überall, drinnen und draußen. Und genau diese Regeln müssen erstmal kontrolliert und durchgesetzt werden, sagen die Richter, bevor stundenlang alle quasi eingesperrt werden. Und es reicht eben nicht, nur zu vermuten, dass nächtliche Treffen schuld am hohen Inzidenzwert sind. Einen Beweis dafür hat die Region Hannover jedenfalls nicht geliefert. Und solch einschneidende Verbote dürfen eben nicht auf Verdacht erlassen werden.

Ein bisschen Augenmaß

Außerdem: Jeder weiß doch, wo die Plätze sind, an denen sich viele Menschen versammeln. In Hannover zum Beispiel am Maschsee oder auf der Limmerstraße. Und auch im Umland ist bekannt, an welcher Bushaltestelle und auf welchem Schulhof sich die Gruppen von oft jungen Leuten treffen. Hier würde vielleicht auch erstmal ein Verbot zum Betreten dieser Orte reichen, empfiehlt das OVG. Also, mal ein bisschen Augenmaß beim Einschränken der Freiheitsrechte.

Es gibt also noch genug zu tun, um die schon bestehenden Regeln durchzusetzen - bevor man alle 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover nachts in ihren Wohnungen einsperrt.

