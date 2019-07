Stand: 02.07.2019 12:40 Uhr

Kommandeur äußert sich zum Hubschrauber-Absturz

Heute Nachmittag will sich der Kommandeur des internationalen Hubschrauberausbildungszentrums in Bückeburg zu dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers in der Nähe von Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) äußern. Bei dem Unglück war gestern die 25-jährige Pilotin ums Leben gekommen. Derzeit untersuchen Experten der Bundeswehr noch immer die Unglücksstelle und begutachten die Trümmerteile. Die sollen dann geborgen und nach Bückeburg gebracht werden, wo sie weiter untersucht werden sollen. Bis die Ursache für den Absturz herausgefunden ist, könne es Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern, sagte eine Sprecherin der Bundeswehr im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Zu den laufenden Ermittlungen der Flugunfalluntersuchung könne sie keine Auskunft geben. Derweil hat das Heer den Flugbetrieb der Hubschrauber-Flotte in Bückeburg vorerst ausgesetzt. In den kommenden Tagen soll entschieden werden, ob die Maschinen wieder starten dürfen.

Ermittlungen nach tödlichem Hubschrauber-Absturz 02.07.2019 12:00 Uhr Einen Tag nach dem Tod einer Pilotin beim Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers im Landkreis Hameln-Pyrmont haben Experten am Dienstag die Unfallstelle untersucht.







Piloten wollten Tiefflug üben

Nach Angaben der Bundeswehr wollten die beiden Piloten im Rahmen eines Ausbildungsfluges einen Tiefflug üben. Dieses Manöver sei als taktische Weiterbildung genehmigt gewesen. Gegen 14 Uhr stürzte die Maschine im Ortsteil Dehmkerbrock auf einem Getreidefeld ab und ging in Flammen auf. Neben der 25-jährigen Pilotin saß ein 26-jähriger Co-Pilot in dem Hubschrauber. Er überlebte den Absturz und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte gestern bei einem Besuch der Unglücksstelle, dass die beiden Soldaten auf dem Hubschrauber des Typs EC 135 ausgebildet gewesen seien. Mit jeweils 450 Flugstunden gelten beide als erfahren. Sie befanden sich in der Weiterbildung zum Fluglehrer. Die Ministerin sprach der Familie der Pilotin ihr Beileid aus.

Sicherheitszone rund um Absturzstelle eingerichtet

Bei den Bürgern bat von der Leyen um Verständnis, dass der Bereich um die Absturzstelle für geraume Zeit abgesperrt bleiben wird. Rund um den Unglücksort wurde ein zwei Quadratkilometer großer militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet. Am Rande des Sperrbezirks befindet sich eine eigens eingerichtete Dekontaminierungsstelle. Dort sollen alle Einsatzkräfte behandelt werden. Dabei geht es um Schadstoffe, die beim Brand des Hubschraubers entstanden sind und die nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hochgiftig sein können.

Hubschraubertyp gilt als sehr sicher

Bei dem Hubschrauber vom Typ EC 135 T1 handelt es sich Angaben der Bundeswehr zufolge um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber, der vor allem für die Luftrettung und für Überwachungsaufgaben eingesetzt wird. In Bückeburg wird er seit dem Jahr 2000 eingesetzt; die Maschine gilt als sehr sicher. In den vergangenen zehn Jahren habe es nur einen Unfall gegeben - dabei sei aber niemand ums Leben gekommen, teilte die Bundeswehr mit.

Ein Toter bei Eurofighter-Kollision

Erst vor einer Woche hatte es bei der Bundeswehr einen tödlichen Unfall gegeben, als bei Luftkampfübungen über Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter zusammengestoßen waren. Ein Pilot war dabei ums Leben gekommen, der Pilot der anderen Maschine hatte sich mit dem Schleudersitz retten können und verletzt überlebt.

