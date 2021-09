Stand: 10.09.2021 10:27 Uhr Kollision bei Burgdorf: Tanklastwagen schleift Auto mit

Nahe Burgdorf (Region Hannover) sind am Freitagmorgen ein Tanklastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Der Lkw schleifte den Pkw nach Angaben der Polizei 100 Meter mit. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt nicht aktiv. Der Grund dafür ist noch unklar.

