Stand: 29.09.2022 09:26 Uhr Kollision auf der Bundesstraße 3: Drei Schwerverletzte

Auf der Bundesstraße 3 im Landkreis Celle sind am späten Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Celle war laut Polizei zwischen Bergen und Bleckmar aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hier mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Beide Fahrzeuge kamen quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie der 53-jährige Fahrer und 33-jährige Beifahrer des anderen Autos wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Die Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden, zum Teil mit dem Rettungshubschrauber, in Krankenhäuser in Celle und Hannover gebracht.

