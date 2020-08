Stand: 03.08.2020 08:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kokain: Polizei stoppt 16-jährigen Rollerfahrer

Bei einer Kontrolle in Söhlde (Landkreis Hildesheim) haben Polizeibeamte am Sonntagabend einen unter Drogen stehenden 16-jährigen Rollerfahrer erwischt. Wie ein Sprecher mitteilte, zeigte ein Schnelltest den Konsum von Kokain an. Dem Jugendlichen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2020 | 07:30 Uhr