Kohleausstieg: IG BCE will Ampel-Politiker zur Rede stellen Stand: 27.10.2021 07:22 Uhr Beim Kongress der Industriegewerkschaft IG BCE in Hannover haben sich heute die Führungsspitzen der möglichen zukünftigen Ampel-Koalition angekündigt. Sie wollen auch über Klimapolitik sprechen.

Erwartet werden SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und FDP-Chef Christian Lindner. Ein leichter Auftritt wird es voraussichtlich nicht für die Politiker, denn IG-BCE-Vorsitzender Michael Vassiliadis hat zuvor klar gemacht: Er erwartet von einer künftigen Bundesregierung schnelle Antworten auf offene Fragen zum Thema Energiewende. Was die Gewerkschaft IG BCE besonders drängt, ist dabei auch, wann der Kohle-Ausstieg nun tatsächlich kommen soll.

IG BCE: Früherer Kohleausstieg "reine Symbolpolitik"

Einen möglichen vorgezogenen Kohleausstieg schon im Jahr 2030 sei "reine Symbolpolitik", so Vassiliadis. Das Jahr 2038 sei vereinbart und immer noch das realistische Ziel. Dagegen müssten SPD, Grüne und FDP konkret darlegen, wie ein Verzicht von Kohle als Energieträger gelingen soll. Nötig sei ein Standortkonzept für Deutschland und Europa, sagte der Gewerkschafts-Chef. Die IG BCE ist die zweitgrößte Industriegewerkschaft in Deutschland und vertritt mehr als eine Millionen Beschäftigte. Sie arbeiten überwiegend in energieintensiven Branchen, wie der Chemie-, Glas- oder Kunststoffindustrie.

