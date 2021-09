Körperverletzung? Ex-Rockerboss Hanebuth schweigt vor Gericht Stand: 02.09.2021 13:17 Uhr Ex-"Hells Angels"-Chef Frank Hanebuth hat sich am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen gegen ihn nicht geäußert. Der 56-Jährige steht in Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Stattdessen äußerte sich am Donnerstag sein Anwalt vor dem Amtsgericht. Für ihn seien die Vorwürfe aus den Ermittlungsergebnissen nicht abzuleiten. Daher wisse er nicht, wie seinem Mandanten strafbares Verhalten zugeordnet werden solle: "Ich sehe der Sache völlig entspannt entgegen", sagte der Verteidiger. In dem Fall geht es um eine Schlägerei im Oktober 2020. Damals war in Hannovers Rotlichtviertel ein 37-Jähriger verprügelt worden. Als Polizisten dem Mann helfen wollten, sollen Hanebuth und mindestens neun weitere Personen die Beamten daran gehindert haben.

Polizei findet bei Razzia Waffen

Der Prozess wird geführt, weil Hanebuth Einspruch gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts eingelegt hat. Die Richter hatten auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erlassen, wonach Hanebuth zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt werden sollte, sagte ein Gerichtssprecher. Erst im August 2020 hatte das Amtsgericht Geldstrafen gegen den 56-Jährigen und weitere Männer verhängt. Nach Überzeugung des Gerichts war Hanebuth beteiligt, als ein 40 Jahre alter Kfz-Mechaniker geschlagen wurde. Im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen waren bei einer Razzia im November 2018 verbotene Waffen - vor allem Patronen - auf dem Anwesen von Hanebuth gefunden worden.

