Stand: 23.06.2021 12:18 Uhr Klosterkammer fördert neun Projekte mit 180.000 Euro

Die Klosterkammer Hannover fördert neun kirchliche, soziale und bildungsbezogene Projekte mit insgesamt 180.000 Euro. Eine der höchsten Summen erhält die Stadt Rehburg-Loccum. Sie gestaltet die Dauerausstellung "Romantik Bad Rehburg" im Badehaus der historischen Kuranlage neu und bekommt dafür 45.000 Euro. Ziel sei es, besonders Familien anzusprechen, so die Klosterkammer, deshalb sind unter anderem Erlebnis-Stationen für Kinder geplant. Eine Wanderausstellung der Hochschule Hannover, die Strategien gegen Massen- und Billigproduktion von Kleidern sichtbar macht, bekommt 11.000 Euro. Im Oktober ist die Schau mit dem Titel "use-less. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung" im Museum August Kestner in Hannover zu sehen - die Klosterkammer fördert das Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche. Und auch das Landesmuseum in Hannover bekommt Geld: knapp 25.000 Euro fließen für die Neukonzeption der Landesgalerie "KunstWelten".

