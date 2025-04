Stand: 15.04.2025 14:49 Uhr Kloster Loccum setzt wieder auf traditionelle Karpfenzucht

Das Kloster Loccum in Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg) hat wieder mit der Aufzucht von Karpfen begonnen. Der Karpfen sei einer der wenigen Fische, die nachhaltig gezüchtet werden könnten, sagte Klosterförsterin Imke Beck. Mit den Tieren blieben auch die Fischteiche des Klosters erhalten. Bei den Zisterziensern hatte die Karpfenzucht laut Beck eine lange Tradition. Aufgrund mangelnden Absatzes sei diese vor etwa zehn Jahren eingestellt worden, so die Klosterförsterin. Nun bestehe die Hoffnung, dass die Verbraucher regionale Lebensmittel wieder mehr schätzten. Die ersten Karpfen sollen im Herbst abgefischt werden. Künftig will das Kloster das Abfischen mit einem Fest begleiten. Das Projekt wurde im Zusammenhang mit dem Netzwerk "Cisterscapes" ins Leben gerufen, das die Kulturlandschaft der Klöster sichtbar machen will.

