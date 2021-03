Stand: 11.03.2021 14:47 Uhr Klopfgeräusche aus Lkw - blinde Passagiere auf Ladefläche

Beamte des Hauptzollamts Hannover haben bereits am vergangenen Dienstag drei vermutlich aus Afghanistan stammende Minderjährige auf der Ladefläche eines bulgarischen Lkw entdeckt. Die Zöllner wurden auf der Rastanlage "Lehrter See Nord" an der A2 von einem bulgarischen Lkw-Fahrer angesprochen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer hatte aus seinem Auflieger Klopfgeräusche wahrgenommen. Bei der Überprüfung der Ladefläche entdeckten die Zöllner drei Personen. Die Jugendlichen saßen zusammengekauert auf einer aus "Big-Bags" bestehenden Ladung. Nach eigenen Angaben handelte es sich um afghanische Staatsangehörige. Wie lange sie schon auf der Ladefläche ausharren mussten, konnte nach Angaben des Zolls vor Ort nicht geklärt werden. Das Trio wurde der Polizei übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.03.2021 | 15:00 Uhr