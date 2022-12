Stand: 16.12.2022 07:04 Uhr Klinikum Region Hannover in Not: Gutachten sieht Umbau vor

Das Klinikum Region Hannover (KRH) soll in den kommenden Jahren umfassend umgebaut werden. Das geht aus der jetzt vorgestellten "Medizinstrategie 2030" hervor. Sie empfiehlt unter anderem, das Krankenhaus in Lehrte zu schließen. Außerdem soll das Nordstadt-Krankenhaus ins Klinikum Siloah integriert werden - und das Agnes-Karll-Klinikum in Laatzen deutlich verkleinert werden. Der Klinikverbund schreibt seit Jahren rote Zahlen. Am Donnerstag verabschiedete der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr: Er sieht ein Defizit von rund 48 Millionen Euro vor. Die wirtschaftliche Entwicklung zeige, dass es dringend notwendig sei, die Strukturen des KRH anzupassen, hieß es.

Weitere Informationen Bilanz: Klinikum Region Hannover steckt tief in roten Zahlen Der Klinikverbund weist für 2021 ein Minus von 34,2 Millionen Euro aus. Aufsichtsratschef Krach fordert Hilfen vom Land. (30.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2022 | 08:30 Uhr