Stand: 19.09.2020 19:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Klimastreik am 25. September - auch in Hannover

Die Aktivisten von "Fridays for Future" wollen nach einer rund halbjährigen Pause wegen der Corona-Krise nun auch in Hannover wieder auf die Straße gehen. Die Ortsgruppe Hannover will sich eigenen Angaben vom Sonnabend zufolge am globalen Klimastreik am 25. September beteiligen. Es seien Veranstaltungen auf dem Cityring geplant, um die Innenstadt autofrei zu machen. Für die Demo gebe es ein Hygienekonzept. Während des gesamten Protests gilt Maskenpflicht, zudem soll es auf der Straße markierte feste Sitzplätze mit Abstand geben. Die Entscheidung für einen Protest während der Corona-Pandemie sei nicht leichtgefallen, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer. Aber: "Angesichts anhaltender klimapolitischer Ignoranz wollen und müssen wir offensichtlich wieder auf die Straßen gehen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2020 | 09:30 Uhr