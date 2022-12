Klimaneutraler Flughafen? Hannover will Solarenergie nutzen Stand: 31.12.2022 08:52 Uhr Der Flughafen Hannover hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Als einer der ersten Schritte sollen im Sommer Sonnenkollektoren installiert werden.

Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern sind Solaranlagen geplant. Nach Angaben von Geschäftsführer Maik Blötz könnten auf lange Sicht bis zu 7,5 Hektar zur Erzeugung von Solarenergie genutzt werden, um den Airport mit Ökostrom zu versorgen.

Flugverkehr nicht eingerechnet

Die Klimaneutralität will der Flughafen für die Gebäude und den Betrieb am Boden erreichen. Laut Blötz ist schon in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel erreicht worden. 1999 wurden demnach rund um die Terminals noch 45.000 Tonnen CO2 ausgestoßen, heute seien es noch rund 20.000 Tonnen Emissionen pro Jahr. Dabei sind die Treibhausgase aus dem Flugverkehr selbst aber nicht eingerechnet.

