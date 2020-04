Stand: 27.04.2020 15:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kleine Eisbärin wagt erste große Erkundungstour

Besucher können es momentan nicht vor Ort erleben, doch die kleine Eisbärin im Zoo Hannover entwickelt sich zusehends. Am 20. November ist sie geboren und damit fünf Monate alt - jetzt hat die noch namenlose Bärin erstmals die gesamte Eisbären-Anlage erkundet. Bislang war sie mit ihrer Mutter "Milana" im sogenannten Mutter-Kind-Bereich geblieben, wie der Zoo mitteilte.

Videos 00:51 Eisbär-Nachwuchs ist ein Mädchen Nach knapp drei Monaten hat ein Tierarzt den Eisbär-Nachwuchs im Zoo Hannover nun endlich untersucht und das große Geheimnis gelüftet: Es ist ein Mädchen! Video (00:51 min)

Immer dicht an der Mutter bleiben

Beim Spaziergang durch die Anlage "Yukon Bay" ging der Nachwuchs nach Angaben des Zoos auf Nummer sicher: ganz dicht an Mutter "Milana" und immer ein Stückchen hinter ihr. Zuerst habe sich die Kleine so sehr darauf konzentriert, nah an der Mutter zu bleiben, dass sie von der Umgebung kaum etwas wahrnahm - und prompt hinten auflief, als "Milana" plötzlich stehenblieb. Dann aber habe sie sich umsehen und die Felsen, Hänge und weiteren Elemente dieser unbekannten Welt entdecken können.

Begegnung mit der Boje

Ein Bad gehörte zum ersten Ausflug natürlich dazu. Die junge Eisbärin nutzte laut Zoo den Rücken der Mutter als Schwimmhilfe - und wurde dann doch noch abenteuerlustig: Sie versuchte, im Becken auf eine Boje zu klettern. Sie musste allerdings feststellen, dass die Boje nicht so stabil ist wie festes Land - eine erste Erfahrung beim Erobern der spannenden neuen Umgebung. Wann Zoobesucher die kleine Bärin bei ihren Erkundungstouren bewundern können, ist noch unklar - der Zoo ist wegen des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen.

