Kitas zu, keine Müllabfuhr: Neue Warnstreiks am Donnerstag Stand: 14.10.2020 21:16 Uhr Ver.di hat Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes für Donnerstag erneut zum Streik aufgerufen. In der Innenstadt von Hannover ist am Vormittag eine Menschenkette geplant.

Seit Wochen streiken die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für mehr Geld. Am 22. und 23. Oktober soll wieder verhandelt werden. Vorher wollen die Gewerkschaften den Druck noch einmal erhöhen. Sie fordern eine Tariferhöhung von 4,8 Prozent für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Am Donnerstag bleiben in Hannover die Kindertagesstätten dicht. In der Region wird der Müll nicht abgeholt, auch die Wertstoffhöfe und Deponien des Entsorgers aha sind zu. Auch Beschäftigte des Klinikums Region Hannover sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - die Versorgung der Patienten sei aber sichergestellt, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di.

Protestaktion in Stadthagen

In einigen Landkreisen rund um Hannover treten Beschäftigte der Kommunen ebenfalls in den Ausstand. Städtische Kitas in Hildesheim werden wohl geschlossen bleiben. Im Landkreis Hameln-Pyrmont ist die Müllabfuhr betroffen. Hier sollen die Anwohner laut Landkreis ihre Mülltonnen vor die Tür stellen, ein Notbetrieb werde aufrechterhalten. In Celle werden unter anderem Mitarbeiter der Lebenshilfe und des Krankenhauses ihre Arbeit niederlegen. In Stadthagen ist eine Protestaktion geplant, an der Beschäftige der Städte Rinteln, Bückeburg und Neustadt am Rübenberge sowie des Landkreises Schaumburg teilnehmen.

Beschäftigte von Städten und Landkreisen zum Streik aufgerufen

In Osnabrück sind Behörden, Sparkassen und die Stadtwerke betroffen und auch dort wird die Müllabfuhr bestreikt. In Kitas und beim Klinikum Osnabrück soll es hingegen nicht zu Beeinträchtigungen kommen. Die Rathäuser, Stadtwerke, Sparkassen und die Entsorgungsbetriebe in Göttingen, Hann. Münden, Osterode und Duderstadt sollen ebenfalls geschlossen bleiben. Beschäftigte von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sowie von städtischen Kitas in Wolfenbüttel wollen streiken. Außerdem bleibt das Stadtbad zu.

