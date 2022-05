Kita-Streik: Erzieher demonstrieren vor Kultusministerium Stand: 10.05.2022 12:10 Uhr Heute gehen landesweit Hunderte Beschäftigte aus Kindertagesstätten auf die Straße. Seit 11 Uhr demonstrieren sie auch vor dem Kultusministerium in Hannover für mehr Geld und bessere Bedingungen.

Zudem bleiben in der Stadt Hannover alle städtischen Kitas geschlossen. Es werden keine Notgruppen angeboten, heißt es aus dem Neuen Rathaus. In Seelze bleiben sieben Kitas zu, in Hildesheim drei. Andere Einrichtungen bieten laut Stadt Notgruppen an. Die Stadt Lehrte empfiehlt allen Eltern mit Kindern in städtischen Kitas, sich für heute Alternativen zu suchen. Auch in Göttingen, Northeim, Osterode, Wolfsburg, Braunschweig, Peine und Salzgitter bleiben kommunale Kitas geschlossen. Die Streikenden fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Die kommunalen Arbeitgeber hätten das Ausmaß der Personalnot nicht verstanden, heißt es. Dadurch seien die Beschäftigten extrem belastet. In der kommenden Woche gehen die Tarif-Gespräche in die dritte Runde.

Eltern rufen zu Konfliktlösung auf

Angesichts weiterer angekündigter Warnstreiks heute und Donnerstag in Niedersachsen haben Elternvertreter Kitapersonal und Arbeitgeber zu einer Konfliktlösung am Verhandlungstisch aufgerufen. "Liebe Streikende, der Streik geht zu Lasten der Familien. Er trifft eine tiefe Wunde, die noch nicht verheilt ist", heißt es in einem Aufruf der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten, der am Montag veröffentlicht wurde. Nach zwei auch finanziell anstrengenden Jahren mit der Corona-Pandemie seien die Reserven vieler Eltern aufgebraucht.

VIDEO: Kitas streiken für bessere Arbeitsbedingungen (04.05.2022) (1 Min)

Kita-Eltern fordern mehr Unterstützung

Es brauche daher nun ein gemeinsames Signal der Politik in Bund und Land, "dass die Familie als Säule der Gesellschaft die Unterstützung erhält, die sie braucht", sagte die Vorsitzende Christine Heymann-Splinter mit Blick auf leere Kassen bei den Kita-Trägern. Man sei es leid, immer wieder zu hören, dass gerade andere Stellen dafür zuständig seien. Konkret fordert die Elternvertretung mehr Fachkräfte pro Kind, eine Vergütung der Ausbildung in den Sozial- und Erziehungsberufen, eine finanzielle Unterstützung für Eltern, die von Betreuungsausfällen betroffen sind sowie einen Kündigungsschutz für Eltern, die von Streiks betroffen sind.

KAV: Gewerkschaft sollte nächste Verhandungsrunde abwarten

Auch die kommunalen Arbeitgeber in Niedersachsen haben kein Verständnis für die weiteren Warnstreiks. Michael Bosse-Arbogast, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands Niedersachsen (KAV), verweist einerseits auf die für kommende Woche geplante Gesprächsrunde. Diese solle ver.di erstmal abwarten. Bosse-Arbogast hält die Forderungen zudem für überzogen. Allein in Niedersachsen würde die Umsetzung pro Jahr 150 Millionen Euro zusätzlich kosten – für die Kommunen sei das nicht machbar.

Vergangene Woche streikten rund 4.000 Beschäftigte

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di in Niedersachsen und Bremen rund 4.000 Beschäftigte an Kitas, in der Sozialarbeit und in der Behindertenhilfe an Warnstreiks beteiligt.

