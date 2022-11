Stand: 02.11.2022 15:56 Uhr Kirchwahlingen: Aus Voliere entflogener Uhu ist tot

Der zweite Uhu, der vor gut drei Wochen aus seiner Voliere in Kirchwahlingen in der Gemeinde Walsrode im Heidekreis befreit worden war, ist jetzt tot aufgefunden worden. Züchter Steffen Meyer sagte, ein Nachbar habe ihn Anfang der Woche informiert, dass er einen toten Uhu in der Gemeinde Böhme gefunden habe. Tatsächlich erkannte der Züchter seinen Vogel. Woran das Uhu-Männchen verendet ist, lässt sich laut dem Züchter nicht mehr feststellen. Dieser hatte jahrelang ein Uhu-Pärchen für die Zucht gehalten, bis Unbekannte vor einem Monat das Gitter der Voliere aufschnitten und die beiden Tiere befreiten. Während das Weibchen schon wenige Tage später in der Nähe entdeckt worden war, blieb das jüngere Männchen verschwunden. Wer die Uhus freigelassen hatte, konnte die Polizei im Heidekreis bislang nicht ermitteln.

