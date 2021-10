Kirchengemeinde ebnet Familiengrab ein - aus Versehen Stand: 01.10.2021 14:50 Uhr In Bückeburg hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde versehentlich ein Familiengrab eingeebnet. Das will sie wieder rückgängig machen, der Sohn hat dennoch Beschwerde bei Gericht eingereicht.

Nachdem die Gemeinde im Landkreis Schaumburg nach der ersten Anzeige des Sohnes Rolf Lehmann und anschließenden Ermittlungen der Polizei zugab, das Grab aus Versehen eingeebnet zu haben, will Lehmann die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Dass die Kirche den Fehler korrigieren will, finde er ehrenwert. Das allein genüge ihm aber nicht. Er habe den Pachtvertrag im Februar noch einmal verlängert und wolle genau nachvollziehen können, was passiert sei. Die Arbeit der Polizei sei bisher nicht präzise genug gewesen, so Lehmann. Unklar sei etwa, in wessen Auftrag das Grab eingeebnet worden sei. Auch wolle er wissen, wo der Grabstein geblieben sei.

Pastor: Fehler passieren nun einmal

Die Kirchengemeinde hat dafür kein Verständnis: "Wir sind frustriert", sagt Pastor Jan-Uwe Zapke. Sie hätten alles getan, um den Schaden wieder gut zu machen. Die Grabstelle werde wiederhergerichtet, es werde auch ein neuer Grabstein aufgestellt. Ihm tue die Sache sehr leid, so Zapke - aber so etwas passiere. Wo Menschen arbeiten, würden auch Fehler gemacht.

