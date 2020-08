Stand: 24.08.2020 20:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindesmissbrauch: 67-Jähriger sitzt in U-Haft

Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schaumburg sitzt wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bückeburg soll sich der Mann in der Zeit von Sommer 2011 bis Weihnachten 2013 an einem Jungen vergangen haben. Die Tatorte waren laut Staatsanwaltschaft Rinteln und Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte der Junge die mutmaßlichen Taten bereits in der vergangenen Woche bei der Polizei Bielefeld angezeigt. Kurz darauf wurde die Wohnung des Mannes in Rinteln durchsucht, dabei nahmen die Ermittler den 67-Jährigen fest. Es gebe Anhaltspunkte für weitere, aktuelle Taten des Beschuldigten, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg. Daher sei gegen den Verdächtigen ein Haftbefehl erlassen worden. Über das genaue Verhältnis zwischen dem Jungen und dem Mann sowie zum Alter des mutmaßlichen Opfers gibt es von der Anklagebehörde keine Informationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.08.2020 | 17:00 Uhr