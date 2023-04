Stand: 20.04.2023 07:00 Uhr Kinderschuhe und Rucksack lösen Einsatz am Mittellandkanal aus

Kinderturnschuhe und ein Rucksack haben für einen Einsatz der Feuerwehr am Mittellandkanal in Hannover gesorgt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten Passanten die auf dem Wasser treibenden Gegenstände am Mittwochnachmittag im Heideviertel entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit Tauchern, drei Booten, einem Sonargerät und einer Drohne an, auch die DLRG half bei der Suche. Es seien aber weder im noch am Wasser Hinweise auf einen verunglückten Menschen gefunden worden, so die Feuerwehr. Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer oder der Besitzerin der Sachen.

