Stand: 20.12.2021 07:58 Uhr Kinderpornografie: Staatsanwaltschaft bekommt mehr Stellen

Die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen bekommt in den kommenden Jahren mehr Personal, das in Kinderpornografie-Verfahren ermitteln soll. In den vergangenen Jahren habe die Zahl dieser Verfahren zugenommen. Bereits letztes Jahr sei bei Personal dazugekommen. Laut Niedersachsens Justizministerin Barbara Haliza (CDU) sei angesichts der Masse an Dateien jedoch schnell klar gewesen, dass mehr Mitarbeitende nötig seien. Im Doppelhaushalt seien für 2022 zehn neue Stellen in der zuständigen Zentralstelle in Hannover vorgesehen, darunter acht Staatsanwälte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.12.2021 | 08:00 Uhr