Stand: 04.04.2022 07:54 Uhr Kinderkrankenhaus schickt Insulin in die Ukraine

Das Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover hat elf Kisten mit Insulin in die Ukraine geschickt. Laut Klinik sind darin insgesamt 400.000 Insulin-Einheiten, die für Menschen mit Diabetes überlebensnotwendig sind. Damit können rund 200 Erkrankte einen Monat lang versorgt werden, hieß es. Ein Krankenhaus in Lwiw habe um Hilfe gebeten, weil dort die Insulin-Vorräte zu Ende gehen. Dessen Angaben nach ist das größte Insulin-Lager in der Ukraine offenbar zerstört worden. Bezahlt wurde das Insulin mit Spendengeldern.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Selenskyj lädt Merkel nach Butscha ein Hunderte tote Zivilisten wurden in der Kleinstadt bei Kiew entdeckt. Dies sei eine Folge der gescheiterten Russland-Politik, sagte Selenskyj. Die News im Überblick. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2022 | 06:30 Uhr