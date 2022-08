Stand: 03.08.2022 08:43 Uhr Kindergeld für Ausländer: Verfassungswidrige Regelung?

Heute veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Entscheidung über Kindergeld für Nicht-EU-Ausländer. Das Verfahren geht zurück auf das Niedersächsische Finanzgericht, das die von 2006 bis 2020 geltende Regelung für verfassungswidrig hält. Konkret geht es dabei um das Kindergeld für in Deutschland lebende, aber nicht aus der Europäischen Union stammende Menschen. Hintergrund der Entscheidung ist, dass sich der Anspruch des Kindergeldes momentan zwischen den Arten der Aufenthaltstitel unterscheidet. Beim Einwand aus Niedersachsen geht es um die Frage, ob die Kindergeld-Regelung in der Fassung von 2006 gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz im Verfassungsrecht verstößt. Bereits im Jahr 2004 entschied das Verfassungsgericht, dass die ursprüngliche Regelung aus dem Jahr 1993 verfassungswidrig war. Seitdem wurde die Regelung einige Male geändert.

