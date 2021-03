Stand: 01.03.2021 12:33 Uhr Kinderärztin ist neue Äbtissin im Kloster Barsinghausen

Das evangelische Kloster in Barsinghausen hat ab heute eine neue Äbtissin, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die 47-Jährige Henrike Christiane Wahl ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie hat vorher in einer Kinderklinik in Nürnberg gearbeitet. Einer ihrer Schwerpunkte im Kloster soll daher die Seelsorge für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein, heißt es vonseiten der Klosterkammer Hannover, die das Kloster Barsinghausen verwaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.03.2021 | 08:30 Uhr