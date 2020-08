Stand: 17.08.2020 10:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kinder zünden Strohballen in Bad Münder an

In Bad Münder im Landkreis Hameln-Pyrmont sollen zwei Kinder Strohballen angezündet haben. Nach Angaben der Polizei waren am späten Sonntagnachmittag bei Nettelrede 75 Strohballen in Brand geraten. Zeugen hätten zwei Kinder in der Nähe beobachtet, so eine Polizeisprecherin. Die beiden Elf- und 13-Jährigen seien in der Nähe des Brandorts aufgegriffen und dann ihren Eltern übergeben worden.

