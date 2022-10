Stand: 18.10.2022 12:42 Uhr Kinder-Uni: Vorlesungen für Kinder starten im November

Die Kinder-Uni in Hannover geht im November wieder los. Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren können in den Hörsälen der Leibniz-Uni, der Hochschule Hannover, der Tierärztlichen Hochschule und der Hochschule für Musik, Theater und Medien die Wissenschaft kennenlernen. Professorinnen und Professoren sprechen über kindgerecht aufbereitete Themen. Es geht zum Beispiel darum, wie Narkose bei Tieren funktioniert, ob Fresszellen aus dem Labor Patienten heilen können oder wie Musik eigentlich in den Film kommt. Am 8. November geht es los, die Teilnahme ist kostenlos.

