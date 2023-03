Kind will Sparkasse ausrauben - und droht mit Gewalt Stand: 02.03.2023 08:27 Uhr Ein Kind, etwa zehn Jahre alt, betritt eine Bank, fordert Geld, droht mit Gewalt, macht auf dem Absatz kehrt und rennt weg. Die Polizei Garbsen nimmt den Vorfall ernst und ermittelt.

Gegen 11.40 Uhr am Mittwochvormittag geht bei der Polizei die Meldung ein, dass in der Sparkassen-Filiale an der Hänselriede in Garbsen-Mitte (Region Hannover) ein Kind Bargeld gefordert hat. Der Notruf kommt direkt aus der Filiale, so teilt es die Polizei später mit. Das Kind, ob Mädchen oder Junge, ist unklar, droht mit Gewalt. Doch weder wird Bargeld herausgegeben, noch wird die Drohung mit Gewalt in die Tat umgesetzt. Stattdessen dreht das Kind um, rennt weg. Zurück bleibt ein schwarzer Hartschalenkoffer. Spezialisten öffnen den Koffer, entdecken darin aber keine gefährlichen Gegenstände. Die Polizei steht vor einem Rätsel - und hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Polizei will klären: Gab es erwachsene Anstifter?

Das Kind wurde als neun bis zehn Jahre alt und etwa 1,20 Meter groß beschrieben. Es war mit einer grau-weißen Mütze mit Rentier-Motiv, also mit einer roten Nase, schwarzen Augen und weißen Ohren/Geweih, bekleidet. Zudem trug es eine schwarze Jacke mit Kapuze und orangefarbenem Innenfutter, eine schwarze Hose, weiße Socken sowie Handschuhe mit Reflektor-Streifen und eine hellblaue OP-Maske. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung - sollte das Kind tatsächlich in dem angenommenen Alter sein, könne es aber aufgrund mangelnder Strafmündigkeit ohnehin nicht belangt werden. Interessant zu klären ist für die Polizei nach eigenen Angaben, ob es womöglich Erwachsene gab, die das Kind angestiftet haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.03.2023 | 19:30 Uhr