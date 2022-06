Kind stirbt bei Unfall in Hambühren - Autofahrer flüchtet Stand: 11.06.2022 14:53 Uhr Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B214 im Landkreis Celle ist am Freitagabend ein 13 Jahre altes Mädchen getötet worden. Nach dem Fahrer eines beteiligten Autos wird gefahndet - er floh zu Fuß.

Den Ermittlern zufolge war ein 41-jähriger Autofahrer gegen 22.50 Uhr in Hambühren beim Abbiegen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 41-Jährige, seine 44-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriges Mädchen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Für eine 13-Jährige, die ebenfalls in dem Auto saß, kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Autofahrer

Der andere Autofahrer verließ den Unfallort vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß, seinen Wagen mit Celler Kennzeichen ließ er stehen. Er konnte auch nicht mithilfe eines Hubschraubers gefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer (05141) 27 72 15 Hinweise entgegen.

