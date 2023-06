Stand: 23.06.2023 13:56 Uhr Kind schwebt nach Unfall mit Lkw in Lebensgefahr

In Hannover hat ein Kind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Gegen 9.25 Uhr prallte ein Lastkraftwagen auf einer Kreuzung im Stadtteil Brink-Hafen in die Seite eines Autos, in dem das Kind saß, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen transportierte das Kind in eine Klinik. Die Unfallursache war zunächst unklar. Details zu Alter und Geschlecht des Kindes und der weiteren Unfallbeteiligten fehlten zunächst ebenfalls.

