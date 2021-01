Stand: 22.01.2021 10:20 Uhr Kind macht heimlichen Ausflug und flüchtet vor Polizei

Nur mit seinem "Super-Mario"-Schlafanzug bekleidet ist ein Sechsjähriger in Celle am Donnerstagabend von zu Hause ausgerissen. Ein Zeuge hatte das Kind auf der Straße gesehen, es angesprochen und die Polizei alarmiert, wie die Beamten mitteilten. Als der Sechsjährige die Polizisten sah, ergriff er allerdings die Flucht. Die Beamten konnten ihn schnell einholen. Der Junge gab an, sich im Kindergarten mit einem "Kumpel" verabredet zu haben. Zu Hause sei er aus einem Fenster geklettert. Auf Socken wollte er zum verabredeten Treffpunkt gehen. Der Ausreißer konnte den besorgten Eltern, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst auf die Suche nach ihrem Sohn gemacht hatten, wohlbehalten zurückgebracht werden.

