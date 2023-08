Stand: 01.08.2023 17:32 Uhr Kind bei Unfall in Uetze schwer verletzt

Ein elf Jahre alter Junge ist in der Region Hannover von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind hatte am Montag in Uetze vor einem geparkten Auto mit Wohnwagen die Straße überquert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der Elfjährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Straße wurde für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge eines Unfalls ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.08.2023 | 15:00 Uhr