Stand: 14.01.2021 21:04 Uhr Kerze setzt Wohnung in Hannover-Herrenhausen in Brand

Eine Kerze von einem Adventskranz hat nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag in Hannover ein Feuer verursacht. Laut Polizei brannte im Stadtteil Herrenhausen eine Erdgeschoss-Wohnung aus. Die Bewohnerin, die sich selbst ins Freie rettete, erlitt eine Rauchgasvergiftung. Anwohner alarmierten gegen 16.25 Uhr die Feuerwehr. Rauch, Flammen und ein lauter Knall hatte die Zeugen aufmerksam gemacht, wie die Feuerwehr meldete. Das Feuer fraß sich durch Teile der Wärmedämmfassade bis in die oberen Stockwerke. Die Rettungskräfte verhinderten ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungen. Feuerwehrleute waren bis in die Abendstunden damit beschäftigt, diese freizulegen und zu kontrollieren. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

VIDEO: Brand in Herrenhausen: Frau leicht verletzt (1 Min)

