Keine Fahrverbote: Hannover einigt sich mit Umwelthilfe

In Hannover sind Diesel-Fahrverbote endgültig vom Tisch. Die Stadt und die Deutsche Umwelthilfe haben sich außergerichtlich geeinigt. Die Umwelthilfe zieht deshalb ihre Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurück. Im Gegenzug hat die Stadt versprochen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Luftwerte dauerhaft zu verbessern. So soll unter anderem auf der Friedrich-Ebert-Straße Tempo 40 gelten. Für Rathaus-Mitarbeitende will die Stadt weitere E-Autos anschaffen. Der Radverkehr soll weiter gefördert und der öffentliche Nahverkehr attraktiver gemacht werden.

