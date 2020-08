Stand: 14.08.2020 17:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine Einigung zwischen Ex-Leiharbeitern und VW

Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Hannover haben sich ehemalige Leiharbeiter von VW in Hannover-Stöcken und das Unternehmen nicht einigen können. Die mehr als 100 Ex-Leiharbeiter klagen derzeit, weil sie wieder eingestellt werden wollen. 207 Zeitverträge waren Ende Mai – zeitgleich mit dem Produktions-Stopp des Pickups Amarok - ausgelaufen. Fast die Hälfte der Arbeiter nahm eine der ersatzweise angebotenen Stellen im VW Werk Zwickau an. Die anderen wollen aber in Hannover-Stöcken weiter für Volkswagen arbeiten. Sie sehen in ihren Kündigungen einen Verstoß gegen das Leiharbeitergesetz.

Ex-Leiharbeiter klagen gegen Volkswagen Niedersachsen 18.00 - 14.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Jörg Ihßen Mehr als hundert ehemalige Leiharbeiter klagen gegen das Auslaufen ihrer befristeten Verträge bei Volkswagen. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte am Freitag.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Parallele Demonstration

Da sich die Parteien nicht einigen konnten, schlug das Gericht vor, nur einige wenige von den mehr als 100 Klagen als Musterklagen zu verhandeln. Darüber müssen die Kläger nun entscheiden. In dem Fall geht es um die Frage, ob durch Tarifverträge die gesetzlich begrenzte Zeit der Leiharbeit verlängert werden kann. Parallel zu dem Termin vor Gericht demonstrierten ehemalige Leiharbeiter von VW vor dem Arbeitsgericht für ihr Anliegen.

Weitere Informationen VW Nutzfahrzeuge baut in Hannover 5.000 Stellen ab Volkswagen hat bestätigt, in seiner Nutzfahrzeuge-Sparte im Stammwerk Hannover bis 2029 Tausende Stellen zu streichen. Ein Teil der Produktion wird nach Polen verlagert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2020 | 08:00 Uhr