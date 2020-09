Stand: 18.09.2020 18:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kein verkaufsoffener Sonntag in Nienburg

Das Verwaltungsgericht Hannover hat den verkaufsoffenen Sonntag in Nienburg gestoppt. Die Richter gaben damit einem Eilantrag der Gewerkschaft ver.di statt. Der von der Stadt Nienburg geplante Kultursonntag am Wall rechtfertige keine geöffneten Geschäfte, so das Verwaltungsgericht. Dies ergebe sich unter anderem aus der zu erwartenden geringen Besucheranzahl.

