Kein Investor gefunden: Pralinenhersteller Leysieffer schließt Stand: 05.11.2024 17:46 Uhr Der Schokoladen- und Pralinenhersteller Leysieffer aus Osnabrück schließt seine Tore. Zuvor waren mehrere Insolvenzverfahren gescheitert. 95 Mitarbeitende sind betroffen.

Es sei kein passender Investor gefunden worden, teilte der Insolvenzverwalter dem NDR Niedersachsen am Dienstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Der Belegschaft sei am Montag auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden, dass Leysieffer jetzt abgewickelt wird. Das für seine Pralinen über die Region hinaus bekannte Unternehmen hatte zuvor bereits mehrere Insolvenzen durchlaufen.

Ende eines Traditionsunternehmens

Im Jahr 1909 hatte Ulrich Leysieffer das erste Konditoreigeschäft in der Innenstadt von Osnabrück eröffnet, die ersten Pralinen des Unternehmens entstanden im Jahr 1936. Das erste Café und Bistro außerhalb von Osnabrück entstand im Jahr 1984 auf Sylt. Im Jahr 2019 meldete Leysieffer erstmals Insolvenz an, drei Jahre später noch einmal. Ob und in welcher Form die Marke Leysieffer bestehen bleibt, darüber ist derzeit noch nichts bekannt.

