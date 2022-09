Kein Geld für Bestattung: MHH lagert Babyleiche ein Stand: 28.09.2022 21:56 Uhr Eine Mutter aus Hannover hat ihr Baby vier Wochen nach der Geburt verloren. Die Bestattung kann sie nicht bezahlen, deshalb liegt das tote Kind seit Wochen im Kühlfach der Medizinischen Hochschule.

Das Baby der 27-Jährigen war als Frühchen zur Welt gekommen. Es kam zu Komplikationen, und das Baby starb. Der Leichnam wurde in der Medizinischen Hochschule Hannover obduziert und liegt seit mittlerweile fast sieben Wochen dort im Kühlfach - weil der Mutter das Geld für die Bestattung fehlt. Die 27-Jährige steht im Kontakt mit dem Sozialamt. Die Entscheidung zur Übernahme der Bestattungskosten steht noch aus.

Sozialamt: Es fehlen noch Unterlagen

Das Amt müsse den Fall prüfen und dürfe nicht in Vorleistung gehen, sagte eine Sprecherin der Stadt Hannover im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. "Wir sind uns der Tragik des Falles sehr bewusst." Die erste Anfrage sei am 9. September eingegangen. Aber es fehlten noch Unterlagen. Das Sozialamt werde die Mutter nun kurzfristig kontaktieren und ihr anbieten, sie zu beraten und zu unterstützen, sagte die Sprecherin. In 255 Fällen hat das Sozialamt im vergangenen Jahr Bestattungskosten übernommen. Zuerst hatte die "Neue Presse" über den Fall berichtet.

