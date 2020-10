Stand: 01.10.2020 13:03 Uhr Kein Finnisches Dorf beim Weihnachtsmarkt in Hannover

Das Finnische Dorf hat die Teilnahme am diesjährigen Weihnachtsmarkt in Hannover abgesagt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Man brauche einen mehrwöchigen Vorlauf um alles zu planen, lassen sich die Organisatoren in einer Presseinformation der Stadt zitieren. Deshalb habe man sich schweren Herzens dazu entschieden, nicht am Weihnachtsmarkt Hannover teilzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist unklar, in welchem Rahmen der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Laut Stadtverwaltung soll darüber im Laufe des Oktobers entschieden werden.

