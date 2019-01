Stand: 02.01.2019 10:49 Uhr

Kein Bargeld-Nachschub: Geldboten streiken

In Geldautomaten ist nach den Feiertagen meist nicht mehr viel drin. Frisches Bargeld könnte heute jedoch ausbleiben. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Fahren Geldtransporte nicht, erhalten Banken und Einzelhändler keinen Bargeld-Nachschub, Geldautomaten werden nicht aufgefüllt. "Auch die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern und Discountern, Möbel- und Baumärkten sowie anderen großen Unternehmen ist nicht sichergestellt", teilte ver.di im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen mit.

Arbeitsniederlegungen im ganzen Norden

Aufgerufen seien die rund 12.000 Mitarbeiter der Branche in ganz Deutschland. Eine zentrale Streikversammlung und eine Demonstration sind den Angaben zufolge in Hannover geplant. Der Zug startet um 12 Uhr an der Goseriede, um 12.45 Uhr soll es eine Kundgebung am Georgsplatz geben. Ver.di zufolge traten in Hamburg rund 100 Geldtransporter-Fahrer in den Ausstand. In Schleswig-Holstein legten am Morgen mehrere Dutzend Fahrer die Arbeit nieder. Vor dem Lübecker Geldtransport-Unternehmen Ziemann versammelten sich laut Gewerkschaft etwa 40 Beschäftigte. In Kiel streikten Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Prosegur. Am Prosegur-Standort Osnabrück sei jeder dritte Mitarbeiter dem Streikaufruf gefolgt, so eine ver.di-Sprecherin. Fast alle der geplanten 17 Geldtransport-Touren in Osnabrück fallen demnach heute aus.

Arbeitgeber rechnen nicht mit großen Problemen

Die Arbeitgeber gingen im Vorfeld nach eigenen Angaben dennoch nicht von größeren Problemen aus. Zwar sei ein mehrstündiger Warnstreik ärgerlich und teuer für die Unternehmen, aber "die Bargeldversorgung in Deutschland wird nicht zusammenbrechen", sagte eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW).

Tarifverhandlungen gehen Donnerstag weiter

Die Tarifverhandlungen für die Branche werden am Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro pro Jahr beziehungsweise eine Gehaltserhöhung um 250 Euro pro Monat. Geldzähler und Geldtransporter-Fahrer seien einer hohen körperlichen und seelischen Belastung ausgesetzt, so ver.di. Zudem seien die Gewinne der Unternehmen in der Branche in den vergangenen Jahren gestiegen. Nach Angaben der Gewerkschaft liegen die Bruttogehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten zwischen 1.800 bis 2.400 Euro und im Westen bei 2.200 bis 2.900 Euro pro Monat.

