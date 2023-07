Stand: 13.07.2023 11:28 Uhr Kein Aufwind: Segelfliegerin muss auf Kornfeld notlanden

Eine Pilotin hat mit ihrem Segelflugzeug am Mittwochnachmittag ein Kornfeld bei Drakenburg (Landkreis Nienburg/Weser) als Landebahn genutzt. Laut Polizei blieb die 60-jährige Segelfliegerin unverletzt. Sie war nach eigenen Angaben im Rahmen eines Flugwettbewerbs von Rotenburg in Richtung Hoya unterwegs. Weil Aufwind fehlte, musste sie auf dem abgeernteten Feld landen. Dritte wurden dabei nicht gefährdet, so die Polizei. Auch an dem Flieger und auf dem Feld entstand kein Schaden. Das Segelflugzeug wurde mit einem Trailer abtransportiert.

13.07.2023