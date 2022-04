Stand: 18.04.2022 11:48 Uhr Kaum Verstöße gegen die 3G-Regel in Bussen und Bahnen

Bei der über mehrere Monate geltenden 3G-Regel in Bussen und Bahnen hat es in Niedersachsen nur wenige registrierte Verstöße gegeben. Das Verkehrsunternehmen Üstra aus Hannover teilte mit, dass dort lediglich rund zwei Prozent der überprüften Fahrgäste gegen die 3G-Regel oder die Maskenpflicht verstoßen hätten. Nach Angaben eines Sprechers wurden monatlich rund 100.000 Fahrgäste kontrolliert. Im Gebiet der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück lag die Quote der Verstöße bei rund fünf Prozent. Im Osnabrücker Stadtbusnetz werden den Angaben zufolge durchschnittlich 800 Fahrgäste pro Einsatztag kontrolliert. Die Eisenbahngesellschaft Metronom hat nach eigenen Angaben keine detaillierte Auswertung. Doch auch dort hielten sich die meisten Fahrgäste an die geltenden Regeln. Das hätten die Rückmeldungen der Fahrgastbetreuer gezeigt, hieß es. Bei Verstößen habe meist ein aktueller Test gefehlt. Die Nordwestbahn und das Verkehrsunternehmen KVG aus Stade konnten keine Zahlen nennen.

