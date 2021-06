Stand: 10.06.2021 07:09 Uhr Kaufhaus-Mitarbeiter soll mehrfach Arbeitgeber beklaut haben

Ein langjähriger Mitarbeiter eines Kaufhauses in Hildesheim soll wiederholt seinen Arbeitgeber bestohlen haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat der 53-Jährige seit mehr als zwei Jahrzehnten in dem Kaufhaus gearbeitet - seit geraumer Zeit sei dort bemerkt worden, dass Waren fehlten, heißt es. Am Dienstag konnte der Verdächtige nach Feierabend auf frischer Tat ertappt werden. Kolleginnen und Kollegen sahen laut Polizei, wie er mit zwei Tüten voller Diebesgut im Wert von rund 500 Euro das Kaufhaus verließ. Sie stellten den Mann und riefen die Polizei. In seiner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem Taschen, Kleider, Schmuck und Kosmetik. Waren, die dem Kaufhaus zugeordnet werden konnten. Der entstandene Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen, so die Ermittler. Um das ganze Diebesgut aus der Wohnung abzutransportieren, seien mehrere große Plastik-Säcke nötig gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.06.2021 | 07:30 Uhr