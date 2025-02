Stand: 10.02.2025 13:25 Uhr Katze stirbt bei Brand in Wohnung in Hannover

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einer Dachgeschosswohnung im Stadtteil Linden ausgebrochen. Die Mieterin wurde verletzt, konnte sich aber selbständig ins Freie retten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Für ihre Katze sei allerdings jede Hilfe zu spät gekommen, so der Sprecher. Das Tier konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot geborgen werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Das Mehrfamilienhaus ist erstmal nicht mehr bewohnbar. Die Mieterinnen und Mieter haben sich laut Feuerwehr bereits selbstständig um Ersatzunterkünfte gekümmert.

VIDEO: Wohnung in Hannover brennt: Katze stirbt (1 Min)

