Stand: 27.04.2022 10:54 Uhr Katastrophenschutz: Niedersachsen will Gesetz reformieren

Die Niedersächsische Landesregierung hat am Dienstag einen Gesetzesentwurf für eine Erneuerung des Katastrophenschutzgesetzes in den Landtag eingebracht. Ziel des Entwurfs ist die Weiterentwicklung von Strukturen für das Krisenmanagement, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Das Land müsse künftig auf verschiedene Szenarien wie die Auswirkungen des Klimawandels oder den Schutz kritischer Infrastruktur vorbereitet sein. Unter anderem soll festgelegt werden, dass das Innenministerium die Verantwortung hat für Katastropheneinsätze mit landesweiter Tragweite oder bei kerntechnischen Unfällen. Für den Fall eines Ausfalls kritischer Infrastruktur soll das Ministerium Ansprechpartner des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sein. Unter anderem der Krieg in der Ukraine führe vor Augen, welche Herausforderungen es im Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes gebe, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Darüber hinaus soll es gesetzliche Anpassungen im Zuge der Schaffung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) geben.

VIDEO: Innenminister Pistorius will den Bevölkerungsschutz stärken (28.02.2022) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Klimawandel Extremwetter