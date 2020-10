Stand: 11.10.2020 10:54 Uhr Kaputte Autoreifen und Spiegel: Celler Polizei sucht Zeugen

Im Celler Ortsteil Vorwerk haben Unbekannte insgesamt sieben Autos beschädigt. Der oder die Täter hätten in der Nacht zu Sonnabend an drei Fahrzeugen Reifen zerstochen und an vier weiteren die Außenspiegel abgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden liege insgesamt bei rund 3.000 Euro. Die Autos standen den Angaben zufolge im Bereich Poggenteich, Weberstieg und Talweg. Zeugen können sich bei der Polizei Celle unter der Nummer (0 51 41) 277-0 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2020 | 06:30 Uhr