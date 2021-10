Stand: 25.10.2021 11:13 Uhr Kampfmittelsuche Südschnellweg: Autofahrer brauchen Geduld

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in dieser Woche am Südschnellweg in der Nähe des Maschsees in Hannover auf Probleme einstellen. In dem Bereich wird laut Landesstraßenbaubehörde nach Kampfmitteln gesucht. Deshalb gebe es unter der Schnellweg-Brücke kaum Parkplätze, außerdem sei die Fahrbahn verengt. Es handele sich um vorbereitende Arbeiten für den geplanten Umbau des Schnellwegs, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.10.2021 | 13:30 Uhr